Sin brotes verdes y con algo de sequía

Los registros de la variación del Imacec en 12 meses se ven muy afectados por la base de comparación. Es más conveniente centrarse en el desempeño del trimestre respecto del trimestre anterior, debidamente desestacionalizado (velocidad del Imacec). En este indicador, la economía presenta más dinamismo. En efecto, en el trimestre móvil dic-feb 2025 creció 0,82%, lo que debidamente anualizado representa un 3,3%. No obstante, esto puede ser engañoso: supone que en los trimestres restantes se crece a la misma tasa, lo que es poco probable como argumentaremos a continuación.

“La sequía resulta de la incertidumbre ante la política comercial de Trump. La caída en el precio de los activos y la depreciación del dólar señalan una mayor probabilidad de recesión en EEUU y una desaceleración global”.

¿Por qué no hay brotes verdes si la economía ha tomado más vuelo? El “verdor” anticipa la primavera y el verano, pero nuestra economía sigue alicaída con un crecimiento de tendencia (expansión de la capacidad) de solo 1,8% a 2%, y no hemos avanzado en diseñar reformas que impulsen este crecimiento. No hay avance en reducir la permisiología, el proyecto de ley, al respecto, es insuficiente; la modernización del Estado sigue pendiente; la inseguridad se ha agudizado; la economía no ha recuperado los empleos perdidos, las tasas de participación siguen siendo bajas (mujeres y jóvenes); la calidad de la educación no mejora, y no ha habido una reforma tributaria que incentive el ahorro e inversión. El estancamiento de la productividad, caída en la inversión y falta de empleos no permiten anticipar un “agradable verano”.

La sequía que se anticipa resulta de la incertidumbre generada por la política comercial del Presidente Trump. La caída en el precio de los activos y depreciación del dólar, están señalando un aumento en la probabilidad de recesión en EEUU y una desaceleración (recesión) global.

Los aranceles no van a generar una relocalización de plantas industriales ni mayor inversión, ya que eso representa elevados costos, por algo se fueron de EEUU. Asimismo, no hay certezas respecto a si los nuevos aranceles serán permanentes o solo transitorios, un elemento de negociación. ¿Donde ubicar las nuevas plantas: México, China, India, Vietnam o EEUU? Frente a la incertidumbre, la inversión y consumo durable se posterga, cae la demanda y tenemos una recesión.

La política comercial impactará el bienestar y la eficiencia productiva. Los consumidores norteamericanas serán los grandes perjudicados, con pérdidas de riqueza y pagando mayores precios por los bienes que consumen.

El alza de aranceles carece de fundamento económico; es tan absurda y descabellada, que cuesta no pensar en una reversión; la pausa en los aranceles recíprocos no atenúa la incertidumbre. La propuesta de arancel cero de la UE sería la mejor salida, pero el daño a la credibilidad de EEUU, que esta afectando a los bonos del Tesoro, tradicionalmente considerados un refugio, será muy difícil de reparar.

La guerra comercial, al parecer, se centraría en China y EEUU. No obstante, impactaría a Chile por sus efectos en la volatilidad del tipo de cambio y valor de los activos financieros; pero el canal más importante es vía la desaceleración (recesión) de nuestros socios comerciales: principalmente, China y EEUU, con bajas en el precio del cobre y la actividad local. El crecimiento en 2025 estaría cercano a 1,8%, en el piso del rango del último IPOM.