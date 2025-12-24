Hacia una autoridad fiscal coordinada

En 2024, la recaudación fiscal se ubicó en 17,5% del PIB, la misma cifra lograda 13 años antes, pese a las sucesivas reformas tributarias implementadas bajo la promesa de elevar los ingresos públicos. El cierre de este año no promete ser mejor, pues aunque el monto crecerá, no se ubicará en el 8,5% estimado en el Presupuesto 2025 para los ingresos tributarios netos. En este escenario, y ante la estrechez de las finanzas públicas que viene siendo insistentemente advertida por organismos como el CFA, la presión por mejorar la recaudación requiere tanto de mayor eficiencia, como de una gestión integrada entre las instituciones que recaudan y administran impuestos.

La Ley de Cumplimiento Tributario aprobada en octubre de 2024 proyectó ingresos equivalentes al 1,5% del PIB en régimen, lo que constituye además la única fuente de financiamiento de la reforma de pensiones. Sin embargo, esta meta ha sido cuestionada por el FMI y diversos economistas, que prevén una recaudación en torno a solo un tercio de lo estimado, mediante acciones administrativas contra la evasión fiscal.

La integración del SII, Aduanas y Tesorería tiene ventajas operativas, de gestión, recaudación y cumplimiento.

Ante este panorama de estancamiento e incertidumbre en la recaudación fiscal -que explica en gran parte los sucesivos déficits y el aumento de la deuda pública-, es clave impulsar una mayor coordinación entre el Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas y la Tesorería. Los dos primeros no solo son organismos recaudadores, sino que también tienen un rol de primera línea en estrategias de combate al crimen organizado y, desde esa perspectiva, en la seguridad pública, uno de los ejes centrales del programa de Gobierno del Presidente electo.

De acuerdo con los lineamientos que ha propuesto el futuro mandatario en este ámbito, se buscará avanzar hacia una estrategia común de las tres instituciones en contra de la economía sumergida –actividades ocultas que afectan las finanzas públicas- y la evasión que merma la recaudación fiscal. Bajo este nuevo foco de gestión integrada de la autoridad fiscal, las estrategias que se implementen debieran abordar tanto la evasión de los impuestos que administra el SII, como los que genera el comercio internacional, donde el contrabando y la subvaloración aduanera también impactan la recaudación.

No obstante, para que el eventual aumento de ingresos públicos permita enfrentar la estrechez fiscal es necesario que los impuestos liquidados sean efectivamente recaudados por la Tesorería, evitando que se transformen en incobrables o deudas morosas sin liquidez, lo que haría que todo el esfuerzo por recaudar se perdiese en el último eslabón.

Los beneficios de una mayor coordinación e integración entre las entidades que administran los impuestos, controlan el flujo del comercio transfronterizo, recaudan y distribuye los recursos fiscales tiene ventajas de eficiencia operativa, menores costos de cumplimiento, combate frontal a la economía sumergida y la evasión, economías de escala y uso eficiente de capacidades técnicas. Una estrategia de este tipo podría traducirse en incrementos en recaudación, sin alza de tasas, con mejoras en la atención de los contribuyentes a través de la simplificación y coherencia de los procesos en su relación con la autoridad fiscal.