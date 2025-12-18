Un año decisivo para el nuevo orden político y económico

El próximo año comenzará bajo un nuevo ciclo político, con un Gobierno que ha prometido orden, crecimiento y capacidad de gestión, y una ciudadanía con altas expectativas de que se aborden con decisión los problemas de criminalidad y estancamiento económico que arrastra el país. La nueva administración enfrentará, así, el desafío de demostrar eficacia desde el inicio, en un contexto de fragmentación legislativa, presión social y señales incipientes de recuperación económica.

El programa de emergencia propuesto por el Presidente electo —centrado en seguridad, inmigración y dinamismo económico— deberá materializarse en un escenario económico complejo, pero que comienza a mostrar signos favorables. De acuerdo con el último IPoM, el PIB crecerá entre 2% y 3% en 2026, mientras que la inversión se recuperaría en torno a 7%, y el precio del cobre promediaría US$ 4,7 la libra, favoreciendo las holguras fiscales. Este marco, ofrecerá a la nueva administración espacios para impulsar reformas proinversión y emprender una modernización institucional para destrabar la permisología, mientras redefine la coordinación entre organismos públicos y reduce la incertidumbre regulatoria.

La recuperación de la confianza empresarial será una tarea prioritaria, como también la consolidación de un entorno regulatorio estable. A lo que necesariamente deberá sumarse una estrategia decidida para reducir la informalidad laboral, que afecta a uno de cada tres trabajadores, y un desempleo que se mantiene por encima del promedio histórico.

La tarea legislativa será otro frente clave. El Ejecutivo no contará con mayoría en el Congreso, y por ello deberá desplegar una estrategia de acuerdos que permita avanzar en proyectos clave para la modernización del sistema tributario, la simplificación de trámites y la mejora de incentivos para la inversión privada.

El Plan Desafío 90 -que busca implementar medidas ejecutivas inmediatas- será parte de las primeras pruebas de capacidad de gestión. En seguridad será clave acelerar la implementación de reformas a las policías, fortalecer la inteligencia y avanzar en una política carcelaria eficaz; en tanto que en migración los énfasis debieran apuntar a restablecer el control efectivo de las fronteras y fortalecer la institucionalidad migratoria.

Sin embargo, ningún plan tendrá éxito sin una gestión eficaz de las expectativas y así lo ha manifestado el futuro mandatario. “No hay soluciones mágicas, los cambios no se producen de un día para otro”, advirtió en su discurso tras ganar el balotaje.

El nuevo Gobierno contará con mejores condiciones económicas y un claro mandato ciudadano, donde la diferencia entre éxito y fracaso estará en la capacidad de priorizar, negociar con realismo y ejecutar con solvencia.