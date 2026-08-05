Arica entra al Top 10 y La Serena queda última en el nuevo ranking nacional de gestión hospitalaria

La evaluación 2025 del Minsal midió el desempeño de 62 hospitales autogestionados del país mediante 29 indicadores de gestión, con un estándar mínimo de cumplimiento de 75%. El Hospital Regional de Arica alcanzó 84,4% y se ubicó décimo, mientras el Hospital San Juan de Dios de La Serena quedó último con 58,8%.

El ranking nacional de gestión hospitalaria de 2025 dejó resultados dispares entre los principales recintos de regiones. Mientras el Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani ingresó al grupo de los 10 mejor evaluados del país, el Hospital San Juan de Dios de La Serena cerró el listado de 62 establecimientos autogestionados.

La medición fue elaborada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales mediante el sistema de balance score cards, instrumento que considera 29 indicadores relacionados con sustentabilidad financiera, eficiencia operacional, gestión asistencial en red y calidad de la atención.

El Hospital de Arica obtuvo un cumplimiento de 84,4% y ocupó el 10° lugar nacional, compartiendo posición con el Hospital Padre Alberto Hurtado. La cifra superó en casi 10 puntos porcentuales el estándar mínimo de 75% establecido para los establecimientos autogestionados.

En La Serena, el resultado llegó a 58,8%, el más bajo del país y 16,2 puntos porcentuales por debajo de la meta. El recinto quedó detrás del Hospital Clínico San Borja Arriarán, que alcanzó 61,1%, y del Hospital Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta, que registró 61,2%.

Solo 26 hospitales superaron el corte

De los 62 establecimientos evaluados, 26 alcanzaron un cumplimiento igual o superior a 75%, equivalentes a 42% del total. Los otros 36 hospitales, cerca de 58%, no lograron el nivel mínimo requerido.

El promedio general de los establecimientos autogestionados llegó a 74,7%, también por debajo del estándar. La evaluación considera materias como los tiempos de espera GES y no GES, la resolución quirúrgica de listas de espera, el exceso de días de hospitalización y las mermas de medicamentos.

También mide la programación de profesionales médicos y odontólogos, la compra de medicamentos mediante Cenabast, el mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura, la contratación de horas médicas y la recuperación de recursos vinculados a licencias.

Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales plantearon que el objetivo de la medición es detectar las áreas que requieren apoyo y no solamente ordenar a los establecimientos según sus resultados “La medición... es una oportunidad para identificarlos y acompañarlos con equipos técnicos especializados de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para fortalecer su desempeño y beneficiar al paciente”, señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

Brechas en hospitales del norte

El desempeño de Arica contrastó con el registrado en buena parte de los hospitales ubicados entre Tarapacá y Coquimbo.

El Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique obtuvo 66,5% y quedó en el lugar 50. En la Región de Antofagasta, el Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama registró 68% y apareció en la posición 47, mientras el Hospital Dr. Leonardo Guzmán alcanzó 61,2% y quedó en el puesto 60.

El Hospital Regional de Copiapó San José del Carmen llegó a 68,4% y ocupó el lugar 46. En Coquimbo, ninguno de los tres establecimientos incluidos en el ranking superó el estándar.

Además del último lugar de La Serena, el Hospital San Pablo de Coquimbo obtuvo 67,8% y quedó en la posición 48. El Hospital Provincial de Ovalle Dr. Antonio Tirado Lanas registró 64,5% y se ubicó en el puesto 55.

Con estos resultados, siete de los ocho hospitales evaluados entre Arica y Coquimbo quedaron bajo 70%.

Valparaíso también bajo el estándar

Los principales hospitales evaluados en la Región de Valparaíso tampoco lograron alcanzar la meta.

El Hospital de Quilpué fue el recinto regional más cercano al estándar, con 74,2% y el puesto 30. Más atrás quedó el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, con 72,1%, seguido por el Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez de Valparaíso, con 69,1%.

El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio obtuvo 66,2%, mientras el Hospital Carlos Van Buren llegó a 63% y el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar alcanzó 62,9%.

Estos dos últimos establecimientos quedaron entre los seis resultados más bajos del país. El Gustavo Fricke apareció en el puesto 58 y el Carlos Van Buren en el lugar 57.

Osorno y Chillán entre los mejores de regiones

Fuera de la Región Metropolitana, algunos de los mejores resultados se concentraron en establecimientos del sur y de la zona centro.

El Hospital Base San José de Osorno obtuvo 81,9% y quedó en el puesto 15. El Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán registró 78%, mientras el Hospital Las Higueras de Talcahuano llegó a 77,8%.

También superaron el estándar el Hospital San José de Coronel, con 88,3%, el Hospital de Lota, con 83,6%, y el Hospital San Juan de Dios de Curicó, con 76,2%.

En cambio, el Hospital Clínico de Magallanes quedó bajo la meta por menos de un punto, con 74,1%. Más al norte, el Hospital Regional de Coyhaique obtuvo 69,8%, mientras los hospitales de Puerto Montt y Castro registraron 65,4% cada uno.

Posta Central lidera medición del Minsal

El primer lugar nacional fue ocupado por el Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, conocido como la Posta Central, con 91,1%. El segundo puesto correspondió al Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo, con 90,5%, y el tercero al Hospital San José de Melipilla, con 89,8%.

Los hospitales que quedaron bajo 75% deberán elaborar planes de ajuste y contingencia, con un diagnóstico de las causas del incumplimiento, metas específicas y medidas correctivas.

El acompañamiento del Minsal se concentrará en las brechas financieras, clínicas y de tiempos de espera. Los Servicios de Salud asumirán la supervisión de los avances de cada establecimiento. Entre las medidas previstas aparecen la optimización de compras y licitaciones, un mayor uso de mecanismos centralizados como Cenabast, la revisión de contratos de servicios generales y apoyo clínico, y un uso más eficiente de la infraestructura.