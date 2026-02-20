Señor Director:

En la comunidad de Los Muermos y Fresia nos preocupa el proyecto de US$ 650 millones llamado Parque Eólico Mirador del Sur, impulsado por Factor Energía, con 32 aerogeneradores y 320 MW. No estamos en contra de las energías renovables. Lo que nos preocupa es cómo se instalan estos megaproyectos y quiénes toman las decisiones. Aunque esta iniciativa está en participación ciudadana, da la impresión de que ya está todo definido, con respuestas poco claras y autoridades que lo respaldan públicamente.

Asimismo, nos inquieta la imparcialidad del proceso, pues vemos que funcionarios públicos se alojan en el Fundo Mari, lugar del proyecto, presentado históricamente como símbolo de conservación ambiental.

Para pescadoras y pescadores artesanales, esto no es ideológico, es sobrevivencia. Dependemos de ecosistemas sanos. La tala, el ruido y la fragmentación territorial pueden afectar ese equilibrio. El empleo es temporal y los impactos quedan. Queremos energías limpias, pero con transparencia y decisiones tomadas desde el ámbito local.

Zoila Bustamante Cárdenas

Caleta Estaquilla, Los Muermos, Región de Los Lagos