Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Sobrevivencia

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 20 de febrero de 2026 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

En la comunidad de Los Muermos y Fresia nos preocupa el proyecto de US$ 650 millones llamado Parque Eólico Mirador del Sur, impulsado por Factor Energía, con 32 aerogeneradores y 320 MW. No estamos en contra de las energías renovables. Lo que nos preocupa es cómo se instalan estos megaproyectos y quiénes toman las decisiones. Aunque esta iniciativa está en participación ciudadana, da la impresión de que ya está todo definido, con respuestas poco claras y autoridades que lo respaldan públicamente.
Asimismo, nos inquieta la imparcialidad del proceso, pues vemos que funcionarios públicos se alojan en el Fundo Mari, lugar del proyecto, presentado históricamente como símbolo de conservación ambiental.
Para pescadoras y pescadores artesanales, esto no es ideológico, es sobrevivencia. Dependemos de ecosistemas sanos. La tala, el ruido y la fragmentación territorial pueden afectar ese equilibrio. El empleo es temporal y los impactos quedan. Queremos energías limpias, pero con transparencia y decisiones tomadas desde el ámbito local.

Zoila Bustamante Cárdenas
Caleta Estaquilla, Los Muermos, Región de Los Lagos

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Confuturo sella venta de icónico Unimarc de Santa María de Manquehue por US$ 15 millones
2
Empresas

"Alto en proteínas": la oferta crece casi 600% en Chile desde 2020 y las ventas se duplican en algunos productos
3
Mercados

Bancos adelantan eliminación de la tarjeta de coordenadas para transferencias
4
Economía y Política

Dipres busca instalar debate sobre el ajuste cíclico del cobre y su impacto en la regla fiscal
5
Internacional

Las cadenas de EEUU reducen las porciones de sus comidas por el impacto de los medicamentos contra la obesidad y el alza en los costos
6
Empresas

Presidenta del Consejo del Salmón y Gobierno de Boric: "Declararon la importancia de la salmonicultura y eso claramente es un gran paso (...) faltó pasar a las acciones"
7
Empresas

Comité de Ministros mantiene calificación de dos proyectos y otorga RCA favorable a proyecto inmobiliario en Concón
8
Internacional

EEUU cuenta con abundantes reservas de cobre, mientras que China se queda corta
VER MÁS
VER MÁS