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Wall Street cierra al alza y el IPSA se estabiliza, pero los activos europeos resienten la fuerte turbulencia política de Francia

El influyente CAC 40 de París cayó fuerte y los rendimientos soberanos de Francia se dispararon 13,4 puntos en el tramo a 10 años plazo, mientras el país galo enfrenta una crisis política tras un fin de semana marcado por masivas protestas y desmanes.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 19 de octubre de 2026 a las 17:15 hrs.

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Wall Street cierra al alza y el IPSA se estabiliza, pero los activos europeos resienten la fuerte turbulencia política de Francia

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