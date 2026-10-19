Dólar cae a cerca de $ 980 al cierre de la sesión en Chile tras ponerse al día con recientes ventas globales sobre la moneda
El dollar index recuperaba un leve 0,1%, presionado por mayores rendimientos del Tesoro estadounidense, en medio del impacto de la crisis política de Francia sobre los mercados soberanos de Europa y el resto del mundo.
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Algo más abajo empezó el tipo de cambio esta nueva semana en Chile, tomando en cuenta que hubo una reciente ola de ventas de dólares a nivel internacional.
El dólar-peso cayó $ 4,3 hasta los $ 981,1 al cierre de este lunes, después de haber registrado un avance de viernes por el fuerte repunte que tuvieron los precios de la energía, según los datos de Bloomberg.
"Una parte al menos del movimiento es consistente con un ajuste rezagado del peso chileno frente a la debilidad global del dólar. La semana pasada, el peso se depreció pese a la caída del dollar index, por lo que hoy podría estar recuperando parte de esa divergencia", dijo a DF el director de riesgo financiero de PwC Chile, Patricio Jaramillo.
El dollar index recuperaba un leve 0,1%, presionado por mayores rendimientos del Tesoro estadounidense, en medio del impacto de la crisis política de Francia sobre los mercados soberanos de Europa y el resto del mundo. Los precios del cobre bajaron levemente y el crudo Brent se estabilizó cerca de US$ 110 por barril, que son sus niveles más altos en cinco meses.
Más allá del alivio de este lunes, Jaramillo notó que "la reciente evolución del tipo de cambio refleja una combinación de factores externos que han presionado al peso chileno, pese a los elevados precios del cobre". Un dólar en estos niveles "responde no solo a los fundamentos de la economía chilena, sino también a las condiciones financieras internacionales: expectativas sobre las tasas de interés en EEUU y los flujos de capitales", analizó.
En otras noticias, China reportó un crecimiento de 4,5% en el tercer trimestre, ligeramente por encima de las estimaciones de consenso, y además superó los pronósticos con sus ventas minoristas de septiembre, mientras que la producción industrial creció en línea con lo esperado. Las cifras del mercado inmobiliario, por otro lado, siguieron mostrándose débiles.
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