Industria de fondos mutuos supera los cuatro millones de partícipes y alcanza nuevo máximo histórico
A nivel de patrimonio también llegó a cifras récord, con más de $ 102 millones de millones en administración.
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La industria de fondos mutuos continuó su senda de crecimiento al cierre del mes pasado.
De acuerdo con cifras de la Asociación Administradora de Fondos Mutuos (AAFM), a septiembre, el negocio alcanzó un nuevo máximo histórico de 4,021 millones de partícipes, un incremento de 318 mil inversionistas en los últimos 12 meses.
De esta manera, selló una incorporación de más de un millón de aportantes en tres años y medio, menos de la mitad del tiempo que tomó alcanzar los millones anteriores.
En patrimonio, también alcanzó máximos con $ 102,5 millones de millones (billones), más de tres veces el valor registrado hace una década.
“Que el último millón de partícipes haya llegado en apenas tres años y medio muestra que invertir dejó de ser algo reservado para pocos. Hoy, cualquier persona puede empezar con $ 10.000 desde su celular, y eso está cambiando la forma en que los chilenos se vinculan con el mercado de capitales, encontrando cada vez más alternativas acordes a sus necesidades”, destacó a través de un comunicado la gerenta general de la AAFM, Macarena Ossa.
Perfil de inversionistas
Según el catastro de la asociación, de la nueva cifra récord de partícipes de la industria de fondos mutuos, el 96% corresponde a personas naturales.
Del universo total, siete de cada 10 partícipes tienen ingresos iguales o inferiores a $ 1,5 millones mensuales, mientras que cerca del 90% invierte en fondos cuyo monto mínimo de entrada es de $ 10.000 o menos.
“Hoy uno de cada 10 chilenos ahorra a través de fondos mutuos. Es un gran avance, nuestro desafío es llegar a más personas y que invertir sea algo natural para todos”, sostuvo Ossa.
La llegada también se ha materializado a través de series digitales de ingreso. Según el regulador, los aportes digitalizados pasaron de reunir cerca de 90 mil partícipes a comienzos de 2021 (un 3% del total) a aproximadamente 753 mil en septiembre de 2026, representando el 19% de los inversionistas de la industria.
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