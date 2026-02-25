Señor Director:

A propósito de los recientes accidentes fatales en dos grandes empresas, cabe recordar que la seguridad ocupacional es parte esencial del giro en muchas industrias, pero el mayor riesgo ocurre siempre muy lejos del directorio. De igual modo, si queremos proteger la responsabilidad penal de los altos ejecutivos estos riesgos deben estar en el centro de sus preocupaciones porque hay vidas en juego.

Si bien su responsabilidad penal podrá ser eventual y exigirá acreditar negligencia grave, el daño reputacional, en cambio, será inmediato sin importar el debido proceso.

La implementación de controles efectivos por la administración, supervisados activamente por el directorio o un comité especializado, y apoyados por asesores externos independientes, constituye un adecuado sistema de contrapesos. Un modelo de cumplimiento serio no solo previene tragedias, sino que delimita responsabilidades y permite a los directores ejercer su deber de vigilancia con estándares exigibles y verificables.

Cristobal Correa Echevarria

Abogado