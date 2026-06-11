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Antonio Banderas y la importancia de los ritos

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Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Las palabras de Antonio Banderas al Papa León XIV durante su reciente visita a Madrid dejaron una reflexión que trasciende la contingencia. Al recordar cómo las celebraciones de Semana Santa en Málaga marcaron su infancia, el actor destacó el poder que tienen los ritos culturales para despertar sensibilidad, preguntas y una relación profunda con el arte y al trascendencia desde temprana edad.

En una época dominada por la inmediatez y la sobreestimulación, vale la pena recuperar esa mirada. Como señaló Banderas, el arte no es solo belleza: también es cuestionamiento, reflexión y una invitación permanente a explorar aquello que creemos conocer.

Volver a poner el arte y la cultura en el centro de la formación de niños y jóvenes no es un lujo, sino una necesidad. Los ritos marcan ritmos de la vida de las personas, las acercan al patrimonio, a la creatividad y a la contemplación, fortalecen el sentido de pertenencia y contribuyen a formar ciudadanos más sensibles y conscientes.

En un mundo fragmentado, el arte sigue siendo una de las herramientas más poderosas para recordar nuestra humanidad compartida.

Alejandra Valdés

Directora ejecutiva Corporación Cultural de Lo Barnechea

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