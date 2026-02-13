Señor Director:

En relación con la crónica “Aviones ambulancia en la mira: denuncian irregularidades y competencia desleal en el sector”, del pasado 12 de enero, Aerotac considera necesario resguardar el correcto entendimiento de los hechos y su reputación en el transporte aeromédico crítico.

Aerotac opera bajo estrictos estándares de cumplimiento normativo, fiscalización y seguridad operacional, manteniendo una disposición permanente a colaborar y aportar antecedentes verificables cuando corresponde.

Las imputaciones recogidas en el reportaje provienen de Línea de Aero-Servicios S.A. (Lassa), empresa cuyo Certificado de Operador Aéreo (AOC) fue suspendido por la Dirección General de Aeronáutica Civil, manteniéndose actualmente impedida de operar vuelos mientras dicha medida se encuentre vigente.

Asimismo, todas las acciones y presentaciones iniciadas por Lassa contra Aerotac han sido revisadas por las autoridades competentes y, a la fecha, han sido desestimadas, sin acreditarse irregularidades ni beneficios indebidos por parte de nuestra representada.

Aerotac, por su parte, no registra acciones judiciales sancionatorias vigentes en su contra asociadas a los hechos descritos.



Leopoldo Bustos

Director Legal AeroTac