Chile ante la segunda Guerra Fría

Señor Director:

El historiador Niall Ferguson ha profundizado la idea que estamos ante una segunda Guerra Fría, entre Estados Unidos y China.

Así lo han dejado claro ambas potencias. La administración Trump con su interés en Groenlandia y la operación en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. El régimen comunista de Beijing con la iniciativa de la Franja y Ruta para financiar infraestructura y las gestiones para qué los países que reconocen a la República de China dejen de hacerlo y reconozcan a la República Popular China.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios de la administración Boric involucrados en la evaluación –y eventual autorización para la construcción y operación- del cable submarino de telecomunicaciones de Valparaíso a Hong Kong solo se entienden en este contexto.

Algunos, erradamente, piensan que se explica por la agenda del Presidente Trump. Otros no ven ninguna agenda de China, como si fuera una potencia altruista sin intereses propios, en contraste con Estados Unidos que sería un “depredador extractivista que vulneraría la soberanía nacional”. Nada más lejano a la realidad.

Las presiones para que Chile tome definiciones comienzan a sentirse. La pregunta es si Chile puede continuar con el modelo adoptado tras el fin de la primera Guerra Fría. ¿Podrá argumentar que históricamente ha mantenido buenas relaciones comerciales con ambos? O, por el contrario, ¿tendrá que tomar posición y aceptar los efectos de una decisión así?

Alvaro Iriarte

Director de Contenidos del Instituto Res Publica