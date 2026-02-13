Click acá para ir directamente al contenido
Cobre y reglas claras para invertir

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 13 de febrero de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:
En 2010, más del 60% del aporte cuprífero al fisco provenía de Codelco, mientras que solo un 40% correspondía a la minería privada. En el último año, en cambio, aproximadamente un 20% ha sido aportado por la empresa estatal y un 80% por la minería privada.
Este cambio no se originó en un entorno particularmente favorable para la inversión, sino más bien en la deficiente administración de la primera y en la necesidad de la segunda de seguir expandiendo yacimientos que se encontraban en proceso de agotamiento.
Considerando lo anterior, y con el fin de aprovechar los actuales precios del metal rojo, el foco de la política pública debería estar en impulsar medidas proinversión. Es fundamental que las compañías que ya operan en Chile cuenten con incentivos para invertir en los próximos 20 años, y que aquellas que aún no están presentes puedan confiar en que nuestro país ofrece reglas claras y estables.

Carlos Pérez-Cotapos Ugarte
Ingeniero Comercial

