Señor Director:

En su editorial del 28 de julio sobre la saturación de los juzgados laborales, acierta al plantear la necesidad de fortalecer los mecanismos previos de resolución de conflictos. Sin embargo, el debate no debiera limitarse a la litigiosidad, la capacidad tecnológica del Poder Judicial también debe formar parte de la discusión.

El reciente colapso de la Oficina Judicial Virtual, provocado por el ingreso automatizado de más de 38 mil escritos mediante una herramienta de inteligencia artificial, evidenció que la transformación digital del sistema aún enfrenta desafíos importantes.

La respuesta no debería ser prohibir estas tecnologías, sino fijar reglas claras e invertir en plataformas capaces de soportar un uso intensivo y seguro.

Una infraestructura moderna, junto con herramientas reguladas, agilizaría la administración de justicia y reduciría los tiempos de tramitación.

La modernización judicial no puede seguir siendo secundaria. Se requiere avanzar tanto en mecanismos alternativos de resolución como en tecnología a la altura de las exigencias actuales.

JAVIER RODRÍGUEZ PINOCHET

SOCIO DE ASUNTOS LABORALES PINOCHET & RODRÍGUEZ ABOGADOS