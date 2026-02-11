Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Corrupción y justicia

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 11 de febrero de 2026 a las 04:07 hrs.

Señor Director:
Chile repite este año su peor Índice de Percepción de la Corrupción según Transparencia Internacional (63 puntos), 16 puntos por debajo del mejor ranking obtenido en 1995.No siempre la percepción refleja realidad, pero sí termina modelando el ánimo social. Sin confianza en las instituciones, la democracia tambalea; y sin democracia, la corrupción manda, pues sólo se la puede controlar con prensa libre, rendición de cuentas, transparencia y participación social. Nada de esto sobrevive cuando se pierde la democracia.
Los casos recientes que cuestionan la integridad de fiscales y ministros de Corte instalan una corrosiva sospecha sobre quienes imparten justicia. En defensa de los fiscales y jueces probos, Chile debe detectar y castigar a quienes no lo sean. Urgen acuerdos transversales para abordar temas pendientes en este campo, tales como la revisión del sistema de nombramientos, reformar de una vez el monopolio ineficiente y mal regulado de los conservadores y revisar por qué parece no cumplirse la sabia regla que exige votar en los tribunales colegiados en orden inverso a la antigüedad (pues de otro modo no se entiende la incontrarrestable influencia atribuida a quienes han presidido salas).
A no confundirse: la autonomía del Poder Judicial es una garantía democrática para la mejor aplicación de justicia y nunca debe invocarse para eludir rendición de cuentas o justificar defensas corporativas.

Alejandro Ferreiro
Presidente de Chile Transparente

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Estadounidense PriceSmart acelera su llegada a Chile y alista primeras tiendas en Las Condes y Peñalolén
2
Regiones

Incendio de proporciones obliga a evacuar 500 trabajadores de instalaciones de Verfrut en Las Cabras
3
Empresas

Por primera vez en su historia, Agrosuper obtiene el "investment grade" en los ratings internacionales
4
Empresas

Millicom aterriza con fuerza tras comprar Telefónica: ejecutiva de vasta trayectoria en la europea asume como gerenta general en Chile
5
Economía y Política

Otra pesada mochila que asumirá Kast: exenciones y regímenes tributarios continuarán erosionando la recaudación al menos hasta 2030
6
Regiones

Presidente del mayor sindicato de Escondida: “Las condiciones del mercado del cobre y otros minerales siempre van a contextualizar las negociaciones colectivas”
7
Internacional

Las perspectivas de Coca-Cola son decepcionantes ante el inminente cambio de director ejecutivo
8
Mercados

Precios del SOAP suben más de 40% y promedio supera los $ 9 mil tras ajustes por Ley Jacinta
VER MÁS
VER MÁS