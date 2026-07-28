Desigualdad territorial: la otra cara de los ingresos en Chile

Señor Director:

La Encuesta Suplementaria de Ingresos realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2025 confirma una realidad persistente. En Chile, el territorio sigue siendo un determinante clave de los ingresos. Más allá de los promedios, existe una marcada heterogeneidad regional que condiciona las oportunidades económicas. Mientras la mitad de los trabajadores gana $680 mil o menos, este umbral es aún más bajo en regiones del sur y zonas rurales, donde predominan actividades de baja productividad y empleo estacional.

Las diferencias son profundas, los ingresos medianos pueden duplicarse entre regiones líderes y rezagadas. A esto se suma una alta informalidad en territorios menos desarrollados, donde alcanza entre 30% y 40%, reduciendo significativamente los ingresos y la calidad del empleo. En estos contextos, el salario mínimo actúa más como techo que como piso, reflejando mercados laborales poco dinámicos.

La principal lección es clara: Chile enfrenta dos realidades laborales. Superar esta brecha exige políticas de desarrollo productivo territorial que impulsen inversión, diversificación y mejores empleos. Sin ello, el crecimiento seguirá siendo desigual y el lugar donde se vive continuará definiendo las oportunidades.

PATRICIO RAMÍREZ R.

COORDINADOR OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL FCJE UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA