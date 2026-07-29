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Después de la permisología, la judicialización

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Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Mientras Chile intenta reducir la permisología, persiste otra barrera para la inversión: la judicialización de proyectos que ya cuentan con aprobación ambiental. El problema afecta especialmente a sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura.

Los informes de la CPC y Sofofa muestran que las causas pueden extenderse por cerca de un año y medio ante los tribunales ambientales y por más de un año adicional si llegan a la Corte Suprema. Sin embargo, en cerca del 80% de los casos, la decisión original de la autoridad ambiental termina siendo confirmada en lo sustancial.

El acceso a la justicia y la protección del medio ambiente no están en discusión. Pero la demora no puede transformarse en una forma de paralización que mantenga proyectos durante años bajo incertidumbre, encarezca la inversión y retrase la creación de empleo y el desarrollo regional.

DANIEL WEINSTEIN

SOCIO DE MORALES & BESA

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