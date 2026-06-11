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Día del Patrimonio, un activador económico

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Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Cada año, el Día del Patrimonio convoca a miles de personas en todo Chile. En el Centro Histórico de Santiago, esta celebración demostró ser una herramienta concreta de reactivación económica y fortalecimiento barrial, según la encuesta aplicada por TUCHS a establecimientos comerciales, gastronómicos y turísticos.

Los resultados son contundentes: el 92% de los establecimientos reportó aumento en afluencia de público y en ventas durante el fin de semana del Día del Patrimonio 2026. Un 52% registró alzas superiores al 50% en ventas, confirmando que cuando el patrimonio se activa con programación, también se activa la economía local. Para responder a la mayor demanda, el 76% de los establecimientos debió reforzar su atención mediante contratación adicional, ampliación de turnos o apoyo de colaboradores. Un hallazgo significativo fue que el 100% consideró que actividades como esta mejoran la percepción de seguridad en el Centro Histórico.

Contrario a la visión del patrimonio como ámbito desconectado del desarrollo productivo, la encuesta de TUCHS demuestra que el patrimonio es una plataforma de encuentro entre cultura, turismo, gastronomía y comercio. Se generan experiencias que atraen visitantes, visibilizan barrios y crean oportunidades para emprendedores y trabajadores del centro.

Los beneficios van más allá de la venta inmediata: mayor visibilidad del negocio, difusión del barrio, captación de nuevos clientes y mayor flujo peatonal. Estos impactos posicionan al Centro Histórico como destino turístico-cultural con identidad propia.

Es por ello que, como TUCHS, creemos vital seguir impulsando la recuperación del casco histórico mediante la colaboración público-privada, aumentando la seguridad, el turismo, el comercio y la cultura. Iniciativas como el Día del Patrimonio deben ser parte de una política pública de largo plazo, con una estrategia sostenida que impulse el futuro del centro de la capital.

Carlos Concha

presidente de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS)

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