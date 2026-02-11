Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Diversidad: estándar, no concesión

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 11 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Señor Director:
En los principales mercados, la diversidad en los directorios dejó de ser un gesto reputacional y pasó a ser un estándar básico de gobernanza. En Chile, en cambio, aún se discute como si fuera una concesión.
Persistir en estructuras homogéneas no es neutro. Empobrece la deliberación estratégica, limita la gestión de riesgos y envía una señal débil a inversionistas que evalúan la calidad institucional de nuestras empresas.
El talento femenino existe. La verdadera pregunta no es si hay mujeres capacitadas, sino si los procesos de nominación están diseñados para incorporarlas o para perpetuar sesgos en los mecanismos de designación.
Si el IPSA quiere proyectarse como un mercado moderno y competitivo, debe demostrar que el mérito es un criterio exigente y verificable, no una narrativa cómoda. Y las empresas familiares —que representan una proporción relevante de sus compañías— tienen una responsabilidad decisiva en elevar ese estándar.

Gabriela Salvador
Presidenta Comunidad Mujeres AEF

Anne Traub
Presidenta AEF

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Estadounidense PriceSmart acelera su llegada a Chile y alista primeras tiendas en Las Condes y Peñalolén
2
Regiones

Incendio de proporciones obliga a evacuar 500 trabajadores de instalaciones de Verfrut en Las Cabras
3
Empresas

Por primera vez en su historia, Agrosuper obtiene el "investment grade" en los ratings internacionales
4
Empresas

Millicom aterriza con fuerza tras comprar Telefónica: ejecutiva de vasta trayectoria en la europea asume como gerenta general en Chile
5
Economía y Política

Otra pesada mochila que asumirá Kast: exenciones y regímenes tributarios continuarán erosionando la recaudación al menos hasta 2030
6
Regiones

Presidente del mayor sindicato de Escondida: “Las condiciones del mercado del cobre y otros minerales siempre van a contextualizar las negociaciones colectivas”
7
Internacional

Las perspectivas de Coca-Cola son decepcionantes ante el inminente cambio de director ejecutivo
8
Mercados

Precios del SOAP suben más de 40% y promedio supera los $ 9 mil tras ajustes por Ley Jacinta
VER MÁS
VER MÁS