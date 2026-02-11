Diversidad: estándar, no concesión

Señor Director:

En los principales mercados, la diversidad en los directorios dejó de ser un gesto reputacional y pasó a ser un estándar básico de gobernanza. En Chile, en cambio, aún se discute como si fuera una concesión.

Persistir en estructuras homogéneas no es neutro. Empobrece la deliberación estratégica, limita la gestión de riesgos y envía una señal débil a inversionistas que evalúan la calidad institucional de nuestras empresas.

El talento femenino existe. La verdadera pregunta no es si hay mujeres capacitadas, sino si los procesos de nominación están diseñados para incorporarlas o para perpetuar sesgos en los mecanismos de designación.

Si el IPSA quiere proyectarse como un mercado moderno y competitivo, debe demostrar que el mérito es un criterio exigente y verificable, no una narrativa cómoda. Y las empresas familiares —que representan una proporción relevante de sus compañías— tienen una responsabilidad decisiva en elevar ese estándar.

Gabriela Salvador

Presidenta Comunidad Mujeres AEF

Anne Traub

Presidenta AEF