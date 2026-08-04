El arancel es el síntoma

Señor Director:

El aumento de los aranceles estadounidenses a productos chilenos no debiera analizarse sólo como una controversia comercial. El 12,5% es el síntoma. La cuestión es si el sistema internacional sobre el cual Chile construyó su estrategia de desarrollo continúa operando en los mismos términos.

Durante años confiamos en que los tratados de libre comercio, la OMC y las reglas multilaterales aseguraban un acceso estable a los mercados. Hoy, las principales potencias subordinan esas reglas a prioridades de seguridad económica, protección industrial e interés nacional. Las normas no desaparecen, pero cambian de jerarquía cuando entran en tensión con la geopolítica.

Chile ha sido uno de los grandes beneficiarios del orden basado en reglas. Por ello, no puede defenderlo como si todos continuaran interpretándolo del mismo modo. Nuestra política exterior debe asumir que comercio, seguridad y poder global forman parte de una misma realidad.

PABLO CONCHA

LL.M. INT. UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG. PROFESOR DE DERECHO COMERCIAL, UNIVERSIDAD FINIS TERRAE