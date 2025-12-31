El rol del Estado en la recuperación inmobiliaria

Señor Director:

La crisis inmobiliaria no se originó en malas decisiones del sector ni en un desajuste de la demanda, sino en un contexto marcado por factores externos como el estallido social, los retiros de fondos y políticas que encarecieron el crédito y restaron certeza. Todo esto ajeno a las inmobiliarias y familias que buscan acceder a una vivienda.

Por lo mismo, el rol del Estado es clave. La experiencia reciente demuestra que una política bien diseñada puede generar impactos rápidos y virtuosos. En ese sentido, avanzar en una ley de subsidio a la tasa 2.0, junto a la extensión de los permisos de edificación, permitiría una transición hacia un mercado más equilibrado, evitando perder proyectos ya aprobados y entregar continuidad a la inversión. Para consolidar la recuperación se requiere coordinación público-privada, reglas claras y políticas que otorguen estabilidad y horizonte de largo plazo.

Jaime Iglesis

Gerente general de Capitalizarme