Expansión de obras eléctricas

Señor Director:

En junio de 2025, el Coordinador Eléctrico Nacional propuso 14 obras de expansión del Sistema de Transmisión Nacional, con una inversión estimada de US$ 590 millones. En enero de 2026, en cambio, la Comisión Nacional de Energía, en su informe preliminar, contempla solo cuatro obras por alrededor de US$ 90 millones; esto es, una inversión aproximadamente seis veces menor.

Cuesta comprender el fundamento de una divergencia de tal magnitud, considerando además que solo una de las obras incluidas por la CNE incrementaría efectivamente la capacidad de transmisión.

Este contraste llama la atención, ya que el apagón de febrero de 2025 evidenció la necesidad de robustecer la infraestructura para asegurar el suministro. Recordemos que la falta de infraestructura implicó que en 2025 se “recortaran” cerca de 6.000 GWh de ERNC, equivalentes al consumo anual de unos 2.200.000 hogares.

Es claro que una expansión tan acotada no permite que los beneficios de energías renovables más económicas lleguen de manera estable y oportuna a las familias.

Cabe recordar que la Ley de Transmisión de 2016 mandató a la CNE a diseñar la expansión con holguras para conformar un mercado eléctrico común. Lamentablemente, esos objetivos difícilmente se cumplirán si se consolidan los criterios que hoy guían el plan preliminar.

Rodrigo Castillo M.

Director Académico Magister en Regulación UAI