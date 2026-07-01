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FNE: análisis del mercado de los medicamentos

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Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

El anuncio del nuevo estudio de mercado sobre medicamentos por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) representa una oportunidad relevante para fortalecer, sobre evidencia, el funcionamiento de un mercado especialmente sensible para las personas. Su mayor valor radicará en abordar el mercado en su conjunto, evitando centrar el análisis sólo en alguno de sus eslabones.

El acceso a diagnósticos oportunos, medicamentos, su cobertura, financiamiento y la continuidad de los tratamientos depende de una cadena compleja donde intervienen prestadores, laboratorios, distribuidores, operadores logísticos, prescriptores y profesionales de la salud, farmacias, reguladores, aseguradores y el propio Estado. Comprender cómo interactúan estos actores, identificar eventuales espacios de mejora y formular recomendaciones de política pública requiere una mirada amplia.

Parece conveniente permitir que el proceso desarrolle un diagnóstico técnico e independiente, incorporando los antecedentes que aporten todos los participantes del sistema y el impacto internacional en la cadena de valor del medicamento.

Si el resultado contribuye a generar eficiencias en nuestro sistema de salud, aumentar la competencia, fortalecer la transparencia y mejorar el acceso oportuno, se habrá cumplido plenamente el propósito en beneficio de las personas.

Sergio Rojas B.

gerente asuntos corporativos, Femsa Salud Chile

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