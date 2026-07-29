Hurto falta: la incivilidad que falta abordar

Señor Director:

El proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Personas Condenadas por Actos Vandálicos e Incivilidades constituye una señal relevante para enfrentar conductas que deterioran la convivencia y afectan la seguridad. Sin embargo, deja fuera una de las incivilidades que más impacta diariamente al comercio: el denominado hurto falta, es decir, la sustracción de especies que no superen la media Unidad Tributaria Mensual (UTM).

Lejos de tratarse de hechos aislados, esta conducta se ha transformado en una práctica reiterada que afecta a grandes, medianas y pequeñas empresas, generando importantes pérdidas económicas y una creciente sensación de impunidad. Para muchos delincuentes, el hurto falta se ha convertido en una forma habitual de obtener ingresos, aprovechando la baja respuesta sancionatoria del sistema.

La Cámara Nacional de Comercio ha constatado esta realidad en los resultados de la última encuesta de victimización del comercio donde el hurto falta es hoy el delito más frecuente, con una incidencia de 26,9%, y una revictimización de 88,4%, reflejando la persistencia de los mismos infractores.

Por ello, resulta indispensable incorporar esta conducta al registro y avanzar, además, en una agenda legislativa que fortalezca la persecución y sanción de los delitos que afectan cotidianamente al comercio, incluidos hurtos de mayor cuantía, robos y daños. Proteger al comercio formal es también proteger el empleo, la inversión y la seguridad de nuestras ciudades, por lo que, sin duda, el momento es ahora.

JOSÉ PAKOMIO

PRESIDENTE CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHILE (CNC)