Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Informalidad laboral

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 3 de marzo de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Las últimas cifras del mercado laboral muestran una desocupación de 8,3% y una tasa de informalidad de 26,8%. No es un dato más. Es una señal de alarma que como país no podemos seguir ignorando.

Que la informalidad se mantenga en estos niveles demuestra que el problema dejó de ser transitorio y amenaza con consolidarse como un rasgo estructural de nuestra economía. Aceptarlo sería resignarse a un mercado laboral donde una de cada cuatro personas trabaja sin contrato, sin seguridad social y sin estabilidad.

El problema no es coyuntural. En las últimas décadas, la manufactura ha perdido participación en el PIB, debilitando a uno de los sectores que históricamente ha generado empleo especializado y de calidad. No es casualidad que cuando la industria pierde dinamismo se reduzca la capacidad del país para crear empleo formal. En el caso del sector metalúrgico-metalmecánico, durante 2025 el crecimiento fue de 1,8%, una cifra positiva pero insuficiente para revertir el deterioro acumulado y expandir con fuerza la generación de puestos de trabajo de calidad.

Seguir relativizando estas señales sería una irresponsabilidad. Chile necesita una decisión política clara: recuperar el dinamismo industrial, atraer inversión productiva y asegurar condiciones de competencia equitativa. Sin reglas parejas, la industria compite en desventaja y el país pierde empleo formal.

El próximo Gobierno y el Congreso deberán optar entre administrar esta tendencia o enfrentarla con una agenda decidida de fortalecimiento industrial. Normalizar la informalidad no puede ser el camino.

Fernando García L.

Presidente ASIMET

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Perú asoma como opción para cable que conecte a China con Latinoamérica tras polémica diplomática en Chile
2
Economía y Política

Kaiser anuncia comisión investigadora por “naves piratas de la flota pesquera china” que recalan en puertos chilenos y por el TAG
3
Empresas

En evento en Canadá: dueña de Dominga asegura que espera "iniciar obras tempranas este año” a pesar del fallo de la Corte
4
Empresas

Tribunal Europeo confirma colusión de Latam y LAN Cargo entre 2003 y 2006 y la obliga a pagar 2 millones de euros
5
Internacional

Navieras desvían buques por el cabo de Buena Esperanza tras cierre del Estrecho de Ormuz
6
Economía y Política

Un fondo de ahorro financiado por los recortes de gasto: la fórmula de Briones para recuperar el orden fiscal
7
Mercados

Bolsa chilena podría repuntar sobre 10% más dividendos de aquí al cierre de 2026, pero sujeta al desarrollo del conflicto en Medio Oriente
8
Empresas

Falabella y Cencosud reducen sus dotaciones en la región en más de 65 mil trabajadores desde sus máximos niveles de contratación
VER MÁS
VER MÁS