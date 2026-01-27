Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Inversión social y estrategia país

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 28 de enero de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

La carta de Isabella Luksic, publicada el 22 de enero, representa un avance relevante al instalar con claridad la necesidad de hablar de inversión social, y no solo de filantropía, entendiendo que los desafíos sociales requieren planificación, seguimiento, evaluación y una mirada de largo plazo. Este cambio de lenguaje reconoce que el impacto social no se logra solo con buenas intenciones, sino con decisiones estratégicas, profesionales y sostenidas en el tiempo.

Sin embargo, vale la pena dar un paso más en esta reflexión. La inversión social no es solo una herramienta para generar impacto en comunidades específicas; es también una decisión estratégica de país. A largo plazo, “no puede haber empresas exitosas en comunidades fracasadas” (S.S), ni crecimiento económico sostenible sin mejora efectiva en la calidad de vida de las personas.

Mirada así, la inversión social deja de ser un complemento reputacional o un ámbito separado del negocio, y pasa a formar parte del diseño mismo del desarrollo. No se trata únicamente de “invertir mejor”, sino de comprender que las decisiones económicas, sociales y territoriales están profundamente interconectadas.

Avanzar en esta dirección implica asumir que la inversión social es una condición para construir valor, cohesión social y competitividad en el largo plazo.

María Jesús Flores Ferrés

Directora Ejecutiva KOLMMA

VER MÁS