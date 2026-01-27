Cae tasa de interés de depósitos a plazo y el mayor retorno alcanza 5,37% anual

El ajuste de la Tasa de Política Monetaria a la baja ha impactado la rentabilidad del instrumento.

Para ahorrar, los depósitos a plazo continúan siendo una de las alternativas preferidas entre los chilenos.

Sin embargo, el sistema bancario ha mostrado una reducción en las tasas de interés, bajando la rentabilidad como consecuencia de factores macroeconómicos.

“La Tasa de Política Monetaria ha ido ajustándose a la baja, lo que ha tenido un impacto directo en las tasas ofrecidas por la industria financiera”, explicó a DF el gerente de canales y productos de inversión de Banco Internacional, Andrés Castro.

El podio

Por ejemplo, Banco Ripley ofreció la mayor rentabilidad en depósitos a plazo según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a octubre de 2025, situando su tasa de interés anual en pesos a 30 días -siendo ese tipo el más utilizado por los clientes- en 5,37%.

En el mismo mes de 2024, esta institución ofreció retornos más altos, alcanzando tasas de 6,11%.

Banco Internacional, que se ubicó en el segundo lugar, con una rentabilidad anual de 5,36% sobre el monto invertido en depósitos a plazo, exhibió una tendencia similar.

En octubre de 2024, la empresa dio una rentabilidad de 6,11% anual, posicionándose en ese entonces junto a Banco Ripley, en el primer lugar del sistema bancario.

El “top 3” de los bancos con mejores retornos en depósitos a plazo a octubre lo completó Banco Consorcio, con una tasa anual de 5,23%.

Mientras, en el décimo mes de 2024, la firma entregó una rentabilidad de 5,87%.

Sobre el uso de los depósitos a plazo, Consorcio aseguró que “ha fluctuado en línea con los cambios en el contexto económico y los ciclos de tasas de interés, ya que los clientes ajustan su preferencia por productos de ahorro según el mercado y sus necesidades”.