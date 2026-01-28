¿Reprobadas? Apps no pasan la prueba y anotan nuevo año con bajos estándares laborales

De las plataformas analizadas, solo dos obtuvieron entre cuatro y cinco puntos, de un total de 10, lo que evidencia los desafíos por recorrer en este tema.

En los últimos años, la legislación local ha avanzado en cambios normativos para, en materia laboral, delimitar el marco de acción de las aplicaciones digitales y dar una mayor protección a quienes utilizan estas herramientas como fuente laboral.

Cambios que, sin embargo, parecen tener poco impacto. Así lo concluye la última edición del informe Fairwork Chile 2025: Estándares laborales en la economía de plataformas, que profundizó en las condiciones laborales de Cabify, PedidosYa, DiDi, Uber, UberEats, Cronoshare, inDrive y Rappi.

De acuerdo con el estudio, elaborado por la Universidad Adolfo ibáñez (UAI) junto a Oxford Internet Institute y otras entidades, las empresas siguen al debe.

Para realizar la medición, el informe evaluó las condiciones de trabajo en las apps bajo cinco principios: pago justo, condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa, donde cada ítem vale dos puntos, totalizando 10 en total.

Según los resultados, aunque Chile cuenta con una regulación específica para trabajadores de reparto y conductores que operan mediante aplicaciones (Ley 21.431, vigente desde 2022), aún queda camino por recorrer. Así, de un puntaje máximo de 10 puntos, solo dos plataformas (Cabify y PedidosYa) lograron obtener cinco y cuatro unidades, respectivamente.

Pago justo

Como primer principio, el análisis revisó que las plataformas garanticen un salario mínimo después de costos para todos sus trabajadores. Aquí, si bien se observó que Cabify, Pedidos Ya, DiDi, Uber y Uber Eats consiguieron un punto cada una, solo Cabify y PedidosYa tienen garantizado que todos los trabajadores tengan un ingreso por sobre el salario mínimo chileno.

“La mayoría de las apps no se caracterizan por ofrecer de forma sostenida estándares laborales que promuevan condiciones y dinámicas laborales justas. Y esto es preocupante”, dijo Arriagada.

Condiciones justas

En este ítem, que mide las políticas implementadas por las empresas para proteger a los trabajadores de riesgos que surgen de los procesos de trabajo y sus medidas proactivas para proteger y promover la salud y seguridad, la evaluación tampoco arrojó buenos resultados.

En cuanto al primer umbral, que implica la mitigación de los riesgos asociados con el trabajo de plataformas, solo Cabify y PedidosYa pudieron evidenciar que proporcionan seguro de accidentes y equipos de seguridad básicos.

“Plataformas como Uber, UberEats e inDrive ofrecen seguro contra accidentes y robos, pero con exclusiones que dejan a muchos trabajadores desprotegidos”, dijo el informe.

Respecto al segundo punto para este principio, ninguna plataforma demostró proporcionar medidas de seguridad social como licencia médica remunerada, vacaciones o beneficios de maternidad.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Contratos justos

De acuerdo con el informe, cinco de las ocho plataformas (Cabify, DiDi, Uber, UberEats y PedidosYa) recibieron un primer punto por contratos justos, que se obtiene si las plataformas proporcionan términos claros y transparentes aplicables bajo la ley nacional.

En contraste, el informe expone que “Rappi no pudo demostrar que exige consentimiento explícito de sus términos, mientras que inDrive y Cronoshare no están establecidas apropiadamente en Chile, lo que las excluye de la aplicabilidad de la ley nacional y por lo tanto les impide cumplir con este requisito”.

Además, ninguna de las plataformas calificó para el segundo punto, que se otorga cuando las plataformas no contienen cláusulas injustas en sus términos y contratos.

8 plataformas fueron analizadas.

Gestión justa

De acuerdo con los estándares de Fairwork, debe existir un proceso documentado a través del cual los trabajadores puedan ser escuchados, puedan apelar decisiones que los afecten y ser informados de las razones detrás de esas decisiones. “Debe existir un canal claro de comunicación con los trabajadores que incluya la capacidad de apelar decisiones de gestión o desactivación. El uso de algoritmos debe ser transparente y resultar en resultados equitativos para los trabajadores”, dijo el informe.

En este item, solo Cabify logró conseguir un punto.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Representación justa

“Las plataformas deben proporcionar un proceso documentado a través del cual la voz de los trabajadores pueda ser expresada. Independientemente de su clasificación laboral, los trabajadores deben tener el derecho a organizarse en cuerpos colectivos, y las plataformas deben estar preparadas para cooperar y negociar con ellos”, planteó el informe en sus principios.

No obstante, ninguna aplicación demostró cumplir con este aspecto.

Para el investigador principal de Fairwork Chile y académico de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI, Arturo Arriagada, los resultados dan cuenta de que “la mayoría de las apps no se caracterizan por ofrecer de forma sostenida estándares laborales que promuevan condiciones y dinámicas laborales justas. Y esto es preocupante cuando vemos que la fuerza laboral crece en este sector”.

Por ello, según él, toma relevancia la necesidad de mejorar “mecanismos de comunicación entre empresas y trabajadores, a través de agentes humanos, además de mejorar en condiciones de seguridad y en transparencia respecto de cómo funcionan los algoritmos de las apps para la asignación de pedidos, control y pagos”.