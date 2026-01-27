Exjefe de gabinete del MTT asumiría como subsecretario de Transportes

Juan Carlos González, que además fue secretario general de Evópli entre 2022 y 2024, ya asesoró a tres ministros de esta cartera en ambos gobiernos de Piñera.

Si bien el anuncio de los subsecretarios se retrasó una semana, la Subsecretaría de Transporte (Subtrans) ya tendría asignado a un líder.

De acuerdo a fuentes cercanas al nuevo gobierno electo, Juan Carlos González sería la persona que encabezaría esa entidad, quedando al alero del próximo ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Louis De Grange.

González fue jefe de gbinete de la ministra Gloria Hutt durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, además de ser asesor legislativo de los también ministros de Transporte y Telecomunicaciones, Felipe Morandé y Pedro Pablo Errázuriz, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Además, durante el periodo de las últimas campañas electorales, se desempeñó como asesor en temas de transporte de la excandidata Evelyn Matthei. De hecho, según conocedores de las tratativas, fueron los partidos de Chile Vamos lo que propusieron a Gónzalez como subsecretario.

Cabe mencionar que González se desempeñó como secretario general de Evópli entre 2022 y 2024; y que actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan).