IPSA abre con récord intradía cerca de la marca de 11.700 puntos tras decisión del Banco Central y con mercados atentos a la Fed
La Fed publicará este miércoles a las 16:00 (hora de Chile) su decisión de política monetaria, para la que no se esperan ver cambios. Sí habrá mucha atención puesta en la disposición a seguir relajando los créditos, en momentos en que los traders descuentan dos rebajas durante el año.
La bolsa chilena registraba nuevos máximos a mitad de semana, después de que el Banco Central mantuviera las tasas de interés en su última reunión, pero confirmara las expectativas de un próximo recorte de tasas de interés.
El S&P IPSA, que viene de un segundo récord consecutivo, subía 0,5% a 11.681,23 puntos poco después de la apertura de este miércoles en la Bolsa de Santiago, nuevamente logrando niveles nunca antes vistos.
Más allá de que el Central mantuviera estable su tipo oficial, sin sorpresas, la entidad mostró un sesgo algo flexible en el comunicado de política. Esto ratificó la expectativa general de que en marzo llegaría el próximo recorte de tasas.
En noticias de empresas, ya empezó la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025 en Chile, y las acciones de Andina-B (0,2%) y Salfacorp (-1,4%) anotaban las primeras reacciones a la publicación de sus estados financieros.
Mirando hacia afuera, los futuros del Nasdaq 100 subían 0,8%, los del S&P 500 ganaban 0,3% y los del Dow Jones operaban planos, después de que Wall Street lograra un máximo histórico en la víspera.
Posterior al cierre del mercado estadounidense, tres de las "Siete Magníficas" darán a conocer sus resultados: Meta, Microsoft y Tesla. El apetito por exponerse al sector tecnológico ha facilitado los recientes máximos de Wall Street.
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,4% y el FTSE 100 de Londres caía 0,5%. Y eso que las acciones de ASML (5,3%) subían con fuerza gracias sus positivas proyecciones movidas por la IA, pero el gigante francés del lujo LVMH (-8,4%) se hundía por perspectivas no tan alentadoras.
Al cierre de las bolsas asiáticas, el honkonés Hang Seng (2,6%) destacó con un salto a máximos desde mediados de 2021, mientras que el CSI 300 (0,3%) de China continental vio un alza modesta y el japonés Nikkei no tuvo cambios relevantes.
