Bci eleva proyecciones de SQM y calcula potencial alcista sobre 10% ante "cambio sustancial" en los fundamentos del litio

Bci Corredor de Bolsa mejoró decididamente su cálculo de valor fundamental de SQM, con un retorno esperado de doble dígito gracias a lo que calificó como un "cambio sustancial" en la industria del litio.

La intermediaria elevó el precio objetivo de $ 62 mil a $ 81.300 por cada acción serie B de SQM, lo que implica un potencial alcista de aproximadamente 12% al cierre de 2026, si se toma como base el precio de este miércoles.

Esto viene después de que el precio del carbonato de litio spot subiera 64% el año pasado, mientras que este año ha escalado un 31% adicional hasta superar los US$ 22.500 por tonelada, según Asian Metal.

Gracias a un positivo retorno en 2025, SQM-B cotiza actualmente en sus mayores niveles desde finales de 2022 en una serie ajustada por dividendos.

Disrupción y volumen

"Recientemente, los fundamentos de la industria -principalmente explicados por las perspectivas de crecimiento en la demanda por litio y la disrupción de los Sistemas de Almacenamiento Estacionarios (ESS)- cambiaron sustancialmente", aseguraron los analistas José Ignacio Pérez y Marcelo Catalán.

La corredora destacó el hecho de que los ESS, a diferencia de las baterías de los vehículos eléctricos, están optimizados para la estabilidad de la red y la gestión de carga a gran escala, y el litio es el "corazón" de los ESS modernos debido a su alta electronegatividad y ligereza.

Los principales cambios vendrían por el lado de la demanda por litio. Bci calcula que esta seguirá aumentando hasta rondar 3,5 millones de toneladas anuales en 2030, lo que desde 2024 significa una tasa de crecimiento anual compuesto de más de 20%.

Por el lado de la oferta, no acusan cambios significativos como para recalibrar sus estimaciones, y así permanecería levemente rezagada con respecto a la demanda, como ya se considera que efectivamente ocurrió el año pasado.

"Nuestro modelo de valorización considera un precio del litio de largo plazo de alrededor de US$ 15 real por tonelada. Conservadoramente proyectamos que para SQM los precios realizados de litio promediarían cerca de US$ 20 mil en 2026 (antes US$ 11.900) y unos US$ 24 mil en 2027 (antes US$ 13 mil). Volúmenes despachados de litio se ubicarían en 278 mil toneladas en 2026 y 292 mil toneladas en 2027", detalla el informe.

Esto refuerza la posición de Bci entre los optimistas sobre el potencial bursátil de SQM, mientras brókers como BMO, HSBC y JPMorgan mantienen expectativas aún más positivas. El más alcista es BMO, que calcula un upside de 25% para los ADR del productor de litio, según el compilado de Bloomberg.

Bci también afirmó que la implementación del acuerdo Codelco-SQM para la explotación conjunta del Salar de Atacama hasta 2060 "servirá de ejemplo para la inversión privada que estaría por venir".

"En 2030, Chile aportaría entre 8% y 12% de la producción global de litio, lo que dependerá de los incentivos que el Estado genere para atraer inversión privada y promover el desarrollo de la industria doméstica de litio". Ejemplos de estos incentivos serían estabilidad macroeconómica, política y regulatoria, beneficios tributarios, permisología, participación de la generación de flujos de caja.