Las acciones de ASML alcanzan un máximo histórico impulsadas por la demanda de IA

El grupo neerlandés de equipos para fabricación de chips prevé un “aumento significativo” de las ventas este año.

ASML proyectó un fuerte crecimiento en las ventas de su equipamiento para la fabricación de chips este año, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, tras un cuarto trimestre excepcional que desató un rally en el sector tecnológico el miércoles.

El dominio del grupo neerlandés en el mercado de equipos de litografía necesarios para producir chips de última generación lo ha convertido en la empresa más valiosa de Europa y en uno de los grandes beneficiados del aumento de la inversión en IA.

El director ejecutivo, Christophe Fouquet, señaló que la compañía espera un “aumento significativo” en las ventas de sus máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV) este año, luego de que los pedidos del cuarto trimestre superaran ampliamente las expectativas de los analistas.

La compañía prevé ventas netas totales de entre € 34.000 millones y € 39.000 millones este año, frente a los € 32.700 millones registrados en 2025.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Las acciones de ASML subieron hasta un 7% y alcanzaron un máximo histórico en la bolsa de Ámsterdam, acumulando ganancias de más de 20% en lo que va del año y elevando la capitalización bursátil de la empresa a casi € 500.000 millones.

En Europa, las acciones del fabricante alemán de chips Infineon subieron un 6%, mientras que su rival franco-italiano STMicroelectronics avanzó un 4%. En Wall Street, los futuros del Nasdaq 100 —con fuerte peso tecnológico— subieron un 0,9%.

Fouquet señaló que los clientes tienen una “fuerte convicción de que la demanda por IA es real” y que ya están comenzando a prepararse para ello con “una importante expansión de capacidad” en el corto plazo.

“Esto comenzará en 2026 y se extenderá más allá de ese año”, agregó Fouquet, impulsando un “enorme apetito” por su tecnología más avanzada.

Esto incluye el suministro de equipos utilizados en la fabricación de chips lógicos, como las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia —fabricadas por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)—, así como chips de almacenamiento y memoria.

SK Hynix, uno de los mayores fabricantes de memorias del mundo junto a Micron y Samsung, también reportó ganancias récord el miércoles. La utilidad neta en 2025 más que se duplicó hasta alcanzar 42,9 billones de wones (US$ 30.000 millones), impulsada por la mayor demanda de chips de memoria utilizados en servidores que alimentan sistemas de IA.

La proyección de ventas de ASML implica un crecimiento de ingresos de hasta 19% este año, muy por encima de las estimaciones de los analistas, que apuntaban a un alza cercana al 8% hasta € 35.300 millones, según el consenso de S&P Capital IQ.

Los pedidos netos —una métrica clave para medir la demanda— más que se duplicaron en el cuarto trimestre, alcanzando € 13.200 millones, frente al trimestre anterior. Esta cifra fue casi el doble de los € 6.900 millones estimados por los analistas.

Las acciones de ASML ya se habían visto impulsadas a comienzos de este mes luego de que TSMC, uno de sus principales clientes, anunciara planes para aumentar con fuerza su capacidad de fabricación de chips en respuesta al auge de la IA.

El director financiero de TSMC, Wendell Huang, señaló que la compañía invertirá “significativamente más” en los próximos tres años que los US$ 101.000 millones destinados a inversión de capital entre 2023 y 2025.

Por su parte, Jensen Huang, director ejecutivo del fabricante de chips de IA Nvidia, dijo la semana pasada en el Foro Económico Mundial que el auge de la inteligencia artificial ha dado inicio a “la mayor expansión de infraestructura en la historia de la humanidad”.

“Ya llevamos varios cientos de miles de millones de dólares invertidos”, afirmó en Davos. “Hay billones de dólares en infraestructura que aún deben construirse”.

Las sólidas perspectivas de ASML se dan pese a una caída en los ingresos provenientes de China, que se espera disminuyan desde casi el 50% de las ventas en 2025 a alrededor de un 20% este año.

Las autoridades de Estados Unidos y Países Bajos han impuesto restricciones a la venta del equipamiento más avanzado de ASML a China, como parte de un esfuerzo por limitar la capacidad de Pekín para desarrollar sistemas de inteligencia artificial propios.

ASML informó el miércoles que planea realizar cambios organizacionales, incluyendo la “simplificación” de sus áreas de tecnología y TI, con el objetivo de “reforzar su foco en ingeniería e innovación”. Esto podría traducirse en hasta 1.700 despidos, equivalentes a cerca del 4% de su plantilla, señaló la compañía.

La empresa también anunció un aumento de 17% en su dividendo y un nuevo programa de recompra de acciones por € 12.000 millones.