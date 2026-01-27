Embotelladora Andina cierra 2025 con crecimientos en ingresos y utilidades

El ejercicio estuvo marcado por la puesta en marcha de nuevas líneas de producción en Brasil y Paraguay, la renovación del acuerdo de distribución con AB InBev en Chile y un mayor avance de su estrategia digital.

Embotelladora Andina presentó este martes, ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), su reporte de resultados al cierre del ejericico 2025. Durante este periodo la empresa reportó una utilidad de $ 268.697 millones lo que significó un crecimiento interanual del 15,5%.

Respecto a los ingresos de la empresa, llegaron a $ 3.344.836 millones, lo que significó un incremento del 3,7%.

El vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, Miguel Ángel Peirano, explicó que durante el segundo semestre de 2025 “expandimos nuestra capacidad instalada en forma importante, al poner en marcha tres nuevas líneas de producción: una línea multicategoría que puede producir tanto bebidas gaseosas como cerveza en Duque de Caxias (Brasil), una línea de agua mineral en la misma locación, y una línea de bebidas retornables en Paraguay. Además, en Chile se renovó el acuerdo de distribución con AB InBev, reafirmando el compromiso de Coca-Cola Andina con la expansión y el fortalecimiento de su oferta, y consolidando su posición como una Compañía Total de Bebidas” sostuvo.

De cara a 2026, la embotelladora proyecta un Capex (gastos de capital) del orden de US$ 250 millones, destinando una parte a inversiones en envases retornables, cajas y equipos de frío, además de una nueva línea de producción de bebidas retornables en Brasil. La empresa precisó que esta estimación se encuentra en constante evaluación y podría variar según las condiciones macroeconómicas.