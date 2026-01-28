Colbún cierra 2025 con caída de las utilidades de 26%
La eléctrica alcanzó una ganancia de US$ 187,2 millones. Mientras que sus ingresos subieron 1%.
Colbún, empresa ligada al grupo Matte, este miércoles presentó sus resultados financieros anuales frente a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Durante este periodo, se reportó una utilidad de US$ 187,2 millones, lo que reflejó un 26% menos respecto a 2024.
Esta caída se explica “principalmente debido a un menor resultado operacional producto de una mayor depreciación y un menor EBITDA, y al menor resultado fuera de la operación registrado en el periodo”.
En relación a esto, la eléctrica informó que los ingresos fueron de US$ 1.595,6 millones en 2025, con una variación positiva de 1% respecto al año pasado.
Esto, según Colbún, se debe a menores ventas físicas en el mercado spot en Chile y Perú, debido a una menor generación registrada durante el año. Asimismo, aseguran que estos efectos fueron parcialmente compensados con “mayores ingresos provenientes de clientes libres, asociados a un mayor precio promedio de venta en Chile y a un mayor volumen proveniente de este mismo segmento en Perú”.
Durante 2025, la empresa eléctrica reportó un Ebitda (resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones) de US$ 609,1 millones, un 5% menor al de 2024.
Colbún detalló que esta disminución se explica por menores ingresos por ventas de energía y potencia en el mercado spot, mayores costos asociados a compras de energía y potencia. Además de “mayores costos de peajes, por la vigencia de tarifas más altas y mayores retiros de energía durante el año”.
