Bolsa chilena vuelve a subir y el IPSA ronda los 11.700 puntos gracias al boom de acciones latinoamericanas

El selectivo local subía 1,1% a inéditos 11.667,61 puntos, mientras el brasileño Bovespa (2,1%), el argentino Merval (1,3%) y el colombiano Colcap (1,2%) encabezaban los retornos de la región. En Nueva York, el Dow Jones caía 0,8%, pero el S&P 500 subía 0,2% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,8%.

La Bolsa de Santiago seguía escalando a nuevos máximos históricos, en medio del frenesí por hacerse con acciones de Latinoamérica. Wall Street también encontraba algo de apoyo, previo a resultados de grandes empresas tecnológicas y la decisión de política de la Reserva Federal de este miércoles.

El S&P IPSA subía 1,2% a inéditos 11.679,33 puntos cerca del mediodía de este martes, con el liderazgo de las acciones de Andina-B (3,2%), Ripley (2,9%) e Itaú (2,7%), y bien respaldado por Banco de Chile (2,6%) y Falabella (2,1%). El índice alcanzó máximos de la sesión tras la apertura de Wall Street.

"Para este año hay bastante optimismo, pero no creo que ni el más optimista de los analistas esperara algo así", dijo a DF el gerente de Inversiones de Nevasa AGF, Jorge García. En todo caso, reconoció que "los mercados emergentes, con énfasis en Latinoamérica ofrecen una diversificación importante, valorizaciones más atractivas y perspectivas de apreciación de las monedas locales".

Según su análisis, la lejanía de Chile respecto de las tensiones comerciales, así como la fortaleza del cobre y del litio están contribuyendo a respaldar al IPSA. A esto suma las expectativas positivas para el crecimiento, con ajustes en la permisología y la estabilidad fiscal que se anticipan con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.

La bolsa local empezó la semana en un nuevo récord gracias al sostenido apetito por América Latina que ha marcado este inicio de 2026. Este martes, el brasileño Bovespa (2,1%), el argentino Merval (1,3%) y el colombiano Colcap (1,2%) encabezaban los retornos.

También suben

En Nueva York, el Dow Jones caía 0,8%, pero el S&P 500 subía 0,2% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,8%, a medida que este último sector calienta motores previo a los resultados de cuatro de las "Siete Magníficas". Este miércoles publicarán Meta, Microsoft y Tesla, y al día siguiente será el turno de Apple.

El ambiente no deja de estar revuelto, pues Donald Trump amenazó a Corea del Sur con nuevos aranceles, acusando retrasos en el acuerdo comercial firmado el año pasado. Y viene de prometer tarifas de 100% contra Canadá si este país llega a un acuerdo de libre comercio con China.

Metales preciosos como el oro y la plata batían nuevos récords frente a la incertidumbre, mientras que un indicador del dólar global caía a mínimos de cuatro años (dejando un rastro también en Chile).

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,6% y el FTSE 100 ganaba 0,8%. La Unión Europea firmó este martes un histórico acuerdo de libre comercio con India, que se había negociado por décadas. Al cierre de las bolsas asiáticas, el hongkonés Hang Seng avanzó 1,4% y el japonés Nikkei subió 0,9%, pero el CSI 300 de China continental no tuvo cambios relevantes.

Este martes inicia la reunión de dos días de la Fed, que terminará este miércoles con su anuncio de política monetaria y la conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell. No se espera que haya cambio sobre la tasa oficial, pero el mercado estará atento a posibles señales sobre lo que viene.