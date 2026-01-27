Utilidades de SalfaCorp crecen 18% en 2025 impulsadas por grandes proyectos mineros y recuperación inmobiliaria

La compañía cerró el ejercicio con ingresos por $ 1.033.711 millones, una baja de 1,8% frente al año anterior.

Una vez más, el segmento de Ingeniería & Construcción -particularmente los grandes proyectos mineros de la región- impulsó los resultados de SalfaCorp. Según reportó la empresa, cerró 2025 con un alza de 17,6% en sus utilidades, que alcanzaron los $ 50.611 millones.

Pero la minería no fue el único motor del ejercicio. La compañía indicó que el negocio inmobiliario mostró señales de recuperación durante 2025, reflejadas en un mayor nivel de promesas y en una escrituración combinada anual que superó la registrada el año previo.

El promesamiento neto combinado alcanzó UF 4,9 millones, con una disminución en los niveles de desistimiento, mientras que la escrituración total llegó a UF 5,4 millones, lo que representó un crecimiento de 27,8% respecto de 2024. A ello se sumó un mayor avance en la construcción de proyectos DS49.

No obstante, no todos los segmentos cerraron el ejercicio con cuentas alegres. La firma señaló que Rentas & Desarrollo Inmobiliario (RDI) continúa en fase de inversión y, por lo tanto, con cifras negativas, aunque “con un robusto portfolio de proyectos de renta inmobiliaria”, que suman UF 20,3 millones en inversión total.

En tanto, los ingresos de SalfaCorp durante 2025 llegaron a $1.033.711 millones, una caída de 1,8% frente al año anterior. La compañía explicó que esta leve baja responde principalmente a la disminución de las ventas del segmento de ingeniería & construcción.

“Durante 2025, SalfaCorp registró un desempeño consistente con las proyecciones definidas para el período, tanto en resultados como en nivel de actividad en el negocio de ingeniería & construcción como en la inmobiliaria”, señaló el gerente general, Jorge Meruane.

El ejecutivo además destacó “la capacidad de la compañía para mantener el nivel de backlog en un contexto de un buen avance de obras ejecutados en 2025, lo anterior a través de importantes adjudicaciones en el sector minero y construcción de viviendas sociales. Estos elementos permiten seguir avanzando en las definiciones operativas, de nuevas inversiones y financieras para los próximos años”.

Los proyectos de Salfa

Según los resultados reportados, al cierre de diciembre de 2025 el backlog combinado total de la firma llegó a $ 2.089.150 millones, por encima de los $ 1.992.759 millones registrados a la misma fecha en 2024. De ese monto, $ 1.072.959 millones se ejecutarían durante 2026.

En particular, el backlog de Ingeniería & Construcción cerró en $ 1.498.491 millones, resaltando adjudicaciones y aumentos de obras por $ 509.000 millones durante el cuarto trimestre. Junto con ello, la unidad mantiene un volumen de proyectos presentados y en estudio que alcanza $ 3,5 billones (millones de millones), de los cuales un 78% corresponde a minería.

Así, actualmente SalfaCorp registra 119 proyectos en ejecución. De ellos, 77 pertenecen a ingeniería y construcción, con presencia en iniciativas para clientes como Antofagasta Minerals, Codelco, Minera Escondida y SQM, además de obras en infraestructura, energía y logística para empresas como Metro, Walmart, ODATA Chile y Manzanillo Oil & Gas Power en República Dominicana, entre otras.

En paralelo, la unidad inmobiliaria mantiene 24 proyectos en fase de construcción y 44 en etapa de escrituración, mientras que los proyectos DS49 suman 18 obras a lo largo del país, con un incremento de backlog respecto del año anterior.