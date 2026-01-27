Pablo Eguiguren aterriza como actor clave para enfrentar los permisos en la cartera de Economía de Kast

Pablo Eguiguren Reyes es economista de la Universidad Católica y tiene dos maestrías en la Universidad de Harvard.

El exjefe de gabinete del ministerio en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera tendrá a cargo la agenda de autorizaciones sectoriales del próximo Gobierno.

El economista Pablo Eguiguren Reyes será el encargado en el Ministerio de Economía del nuevo Gobierno de dar viabilidad a la agenda de permisos sectoriales de la administración de José Antonio Kast.

Eguiguren Reyes fue jefe de gabinete del exministro José Ramón Valente en la misma cartera durante la segunda administración de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2019, para después convertirse en asesor de la Presidencia hasta marzo de 2022.

Con pasos por Southern Cross, por el deparatamento de Economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , y como consultor en Boston Consulting Group en Washington, Eguiguren es economista de la UC y cuenta con un MBA y un Máster en Administración Pública, ambos de la Universidad de Harvard.

Su aterrizaje en el equipo del futuro biministro Daniel Mas se centrará en desregular los permisos sectoriales e, incluso, en la eliminación de algunos, según ha adelantado el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Además, tendrá el desafío de la puesta en marcha de la Ley marco de Autorizaciones Sectoriales, vigente desde septiembre pasado y cuyo objetivo es reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación. La iniciativa contempla la creación de una nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales, declaraciones juradas y la ventanilla digital.

Mas se suma a Panamá

El próximo biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, acompañará al Presidente electo Kast en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Gobierno de Panamá

En su primera actividad internacional, la agenda de Mas contempla diversos encuentros para abordar planes y experiencias que permitan apoyar el desarrollo de las PYME y la creación de empleo, como también acelerar la reconstrucción de las zonas devastadas por los recientes incendios en el sur del país.

“Nuestra participación en el foro tiene como objetivo conocer experiencias y planes de apoyo a emprendedores, PYME y personas. La misión del Gobierno del Presidente electo es fomentar la inversión, agilizar la actividad económica, promover la creación de empleo y abrir puertas a eventuales recursos que puedan ir en apoyo de nuestro país”, indicó.

Mas viajará la madrugada del miércoles y se espera que, en el encuentro de alto nivel se reunan empresarios, líderes influyentes y representantes de Gobiernos, donde el biministro sostendrá reuniones con autoridades y representantes de la CAF para conocer experiencias sobre cómo impulsar el crecimiento, la inclusión y competitividad.

La agenda es parte de la gira que el Presidente electo está realizando en Centroamérica, acompañado de los futuros ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; Energía, Ximena Rincón; Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; y de Seguridad, Trinidad Steinert.