Señor Director:

Cada 17 de febrero se conmemora el Día Internacional del Juego Responsable, fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de promover prácticas de juego conscientes, informadas y seguras. Es una oportunidad para reforzar un principio clave: el juego debe ser siempre una forma de entretenimiento y esparcimiento, nunca un riesgo para las personas.

En Dreams este compromiso se expresa en orientación permanente a los clientes, capacitación continua de los equipos y la aplicación de altos estándares de prevención, información y apoyo. Este trabajo permitió que en 2021 Dreams se convirtiera en el primer casino de América Latina certificado en Juego Responsable por la Global Gambling Guidance Group (G4), acreditación internacional vigente hasta 2027. Su relevancia cobra especial sentido en un contexto de creciente debate público, marcado por la expansión de plataformas online sin regulación. Promover el Juego Responsable es cuidar a las personas y fortalecer una industria regulada y transparente.

Mariela Huenchumilla

Gerente Corporativa de Juego Responsable Dreams