Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Juego responsable

Mariela Huenchumilla

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 17 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Señor Director:
Cada 17 de febrero se conmemora el Día Internacional del Juego Responsable, fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de promover prácticas de juego conscientes, informadas y seguras. Es una oportunidad para reforzar un principio clave: el juego debe ser siempre una forma de entretenimiento y esparcimiento, nunca un riesgo para las personas.

En Dreams este compromiso se expresa en orientación permanente a los clientes, capacitación continua de los equipos y la aplicación de altos estándares de prevención, información y apoyo. Este trabajo permitió que en 2021 Dreams se convirtiera en el primer casino de América Latina certificado en Juego Responsable por la Global Gambling Guidance Group (G4), acreditación internacional vigente hasta 2027. Su relevancia cobra especial sentido en un contexto de creciente debate público, marcado por la expansión de plataformas online sin regulación. Promover el Juego Responsable es cuidar a las personas y fortalecer una industria regulada y transparente.

Mariela Huenchumilla
Gerente Corporativa de Juego Responsable Dreams

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
2
Economía y Política

Las ventas de cerezas chilenas a China decepcionan por el exceso de oferta y el rezago de la demanda
3
Regiones

MOP adjudica a Grupo Costanera ejecución de US$ 600 millones para doble vía a Chiloé
4
Mercados

Bancos cerraron 27 sucursales en 2025 y disminuyeron en 738 personas el número de empleados
5
Empresas

Fallece el abogado Carlos Cortés, integrante del directorio de Blanco y Negro
6
DF LAB

Los planes de Robomotic, la empresa que diseña y fabrica drones en Chile, para aumentar su portafolio
7
Empresas

Por unanimidad, Coeva de la RM aprueba el nuevo Instituto Nacional del Cáncer con inversión de US$ 184,3 millones
8
Empresas

Hasta paseos en helicóptero: el nuevo modelo inmobiliario que el Grupo Cummins probará en La Dehesa
VER MÁS
VER MÁS