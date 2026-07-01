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La “falsa sorpresa” de no tener diversidad en el directorio

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Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

La conversación abierta en este medio por Gina Ocqueteau, Rosario Navarro y Rafael Guilisasti abre la pregunta: ¿de dónde salen los directorios diversos? Harvard Business Review ha advertido que la diversidad en la cima no se construye cuando se abre una vacante, sino mucho antes, a través de las rotaciones, la formación y las oportunidades de desarrollo que reciben gerentes y mandos medios. Es allí donde se empieza a formar la próxima generación de directores.

Las empresas se sorprenden de no tener diversidad arriba después de pasar veinte o más años promoviendo gente que se parece entre sí. Es una especie de “se cosecha lo que se siembra”, pero en versión corporativa: si cultivas trayectorias homogéneas, no esperes resultados distintos al final. Si durante décadas se promueven perfiles similares, ¿cómo aparecerán candidatos distintos al final del camino? La diversidad se construye mucho antes de la elección. Es imposible cosechar algo diferente cuando se ha sembrado siempre lo mismo.

Pepe Barroilhet

socio, spencer stuart

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