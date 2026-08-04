La gran revancha del FUT

Señor Director:

Con la aprobación de la integración total del sistema tributario, algunos celebran el retorno de una vieja idea. Durante años se dijo que el FUT había sido eliminado. Sin embargo, lo único que ocurrió fue un cambio de vestuario. El antiguo Fondo de Utilidades Tributables fue reemplazado por nuevos registros: el RAI, el SAC y el REX. Todos cumplen la misma función: controlar las utilidades acumuladas y determinar qué parte de ellas sigue pendiente de tributación con impuestos finales.

En los hechos, el FUT sobrevivió. Y ahora, con la integración plena, vuelve a ocupar un rol protagónico como mecanismo que evita la doble tributación económica y favorece la reinversión de utilidades, elemento indispensable para impulsar el crecimiento y la inversión.

La historia termina siendo curiosa. Lo que durante años se presentó como una gloria del pasado hoy reaparece como pieza clave de una nueva etapa de desarrollo económico.

JUAN ALBERTO PIZARRO

PRESIDENTE COMISIÓN TRIBUTARIA

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.