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La “reconstrucción” eléctrica

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Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

El gobierno anterior optó por esconder la deuda con las distribuidoras eléctricas debajo de la alfombra. La aprobación de la nueva ley de protección tarifaria, representa un triunfo de la responsabilidad frente a la negligencia. Esta norma muestra que es posible saldar deudas, otorgar certezas al mercado y proteger a la clase media, sin recurrir a un gasto fiscal que Chile hoy no se puede permitir. La ley estabiliza el sistema sin alzas violentas en las cuentas y sin asumir pasivos que hipotequen el presupuesto de urgencias sociales.

El proyecto marca un estándar al garantizar que el subsidio cubra íntegramente las necesidades de las personas electrodependientes. Además, consagra un freno a los abusos: las distribuidoras no podrán financiar el pago de sus compensaciones por cortes de luz mediante sobrecobros en las tarifas reguladas. Si fallan, deberán responder con su propio patrimonio.

Esta ley es la prueba de que la protección ciudadana real y la responsabilidad política son la única vía para solucionar los problemas que heredó el actual gobierno.

TOMÁS MORALES

FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN

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