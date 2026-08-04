Más transparencia para proteger los ahorros previsionales

Señor Director:

Los afiliados al sistema de pensiones son, en última instancia, quienes financian las inversiones que realizan las AFP con los ahorros. La reciente autorización de nuevas gestoras de capital privado para integrar el universo de inversión de los fondos de pensiones requiere una discusión que vaya más allá de sus potenciales retornos.

Los activos alternativos pueden contribuir a diversificar las carteras y generar rentabilidad de largo plazo, pero también implican riesgos: menor liquidez, comisiones, concentración, desempeño de las gestoras y desafíos de valorización.

Este último punto es relevante, pues parte de las inversiones en capital privado requiere determinar su valor razonable mediante metodologías de Nivel 3 de la NIIF 13, que incorporan variables y supuestos no necesariamente observables en mercados activos. Esto exige mecanismos robustos de valorización, control y supervisión.

Por ello, es necesario conocer cómo el regulador evaluará estos riesgos, qué criterios utilizará para autorizar nuevas alternativas de inversión y cómo se supervisarán sus valorizaciones, comisiones, concentración y desempeño.

Los ahorros previsionales son el patrimonio de millones de personas y de ellos dependerá, en buena medida, su futuro. La búsqueda de rentabilidad debe ir acompañada de máxima transparencia.

LEONARDO TORRES

docente uejecutivos

FEN U. DE CHILE