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Midiendo el éxito de la IA

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Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

Las empresas suelen medir el éxito de la inteligencia artificial (IA) por el tiempo que ahorra, la productividad que genera o los costos que reduce. Son indicadores importantes, pero insuficientes.

¿Qué ocurre con variables más difíciles de cuantificar, como la calidad de las conversaciones, el criterio de los equipos o la capacidad de detectar problemas que aún no aparecen en los datos?

Si solo evaluamos la eficiencia, corremos el riesgo de pasar por alto aquello que realmente sostiene a una organización: la confianza, el liderazgo y el juicio humano. La IA seguirá mejorando, pero ninguna tecnología reemplaza la capacidad de escuchar o interpretar contextos o cuestionar.

Quizás ha llegado el momento de preguntarnos no solo cuánto nos hace más eficientes la IA, sino también qué estamos dejando de medir.

CAMILA MOHR

PARTNER & CEO, INNSPIRAL

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