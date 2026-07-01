Multinacionales e impuesto mínimo global

Señor Director:

Por años se instaló la expectativa de que el Pilar 2 de la OCDE transformaría la planificación fiscal internacional, reduciendo la relevancia de los precios de transferencia. Pero los primeros efectos de su implementación muestran una realidad distinta: el impuesto mínimo global de 15% no reemplaza a los precios de transferencia, sino que refuerza su papel.Los mecanismos del Pilar 2 -en particular el Income Inclusion Rule y el Undertaxed Payments Rule- buscan asegurar un nivel mínimo de tributación. Pero su alcance se limita al resultado final. Dónde se generan las utilidades, cómo se distribuyen entre jurisdicciones y qué rentabilidad corresponde a cada entidad sigue dependiendo de las reglas de precios de transferencia. El Pilar 2 corrige efectos, pero no redefine la base sobre la que se construyen.

Esta distinción es más que técnica. Bajo el nuevo entorno, inconsistencias en políticas de precios de transferencia ya no implican solo ajustes tributarios tradicionales. También pueden alterar la tasa efectiva de tributación en una jurisdicción, gatillar impuestos complementarios (top-up tax) y aumentar significativamente la exposición fiscal de multinacionales.

No basta con cumplir formalmente con la documentación. Hoy es necesario revisar la coherencia económica de toda la cadena de valor, validar la asignación internacional de beneficios y asegurar que las políticas de precios de transferencia reflejen, de manera consistente, la sustancia de las operaciones.

A medida que las multinacionales comienzan a reflejar los efectos del Pilar 2 en sus estados financieros, esta realidad se hará más evidente. La mayor transparencia permitirá observar no solo diferencias en tasas efectivas, sino también la solidez -o fragilidad- de los modelos de asignación de utilidades. En este contexto, los precios de transferencia dejan de ser percibidos como una herramienta de planificación y pasan a consolidarse como un eje de gobernanza tributaria. Más que distribuir resultados, hoy son clave para asegurar coherencia, credibilidad y sostenibilidad en el nuevo marco fiscal internacional. El Pilar 2, en definitiva, no sustituye a los precios de transferencia, los reafirma como la piedra angular de la tributación internacional. Quienes entiendan esta interacción y ajusten oportunamente sus políticas estarán mejor posicionados frente a un escenario más transparente, coordinado y exigente.

Carlos Vargas Alencastre

CEO TPC Group