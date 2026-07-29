¿Para qué pagamos peajes?

Señor Director:

Chile está entrando en una nueva etapa de su sistema de concesiones. Las primeras autopistas ya cumplieron su ciclo: la infraestructura fue construida, la inversión privada recuperada y ahora comienzan las licitaciones para su operación y mantenimiento.

Sin embargo, hay un elemento que merece una reflexión. Diversas publicaciones han señalado estos días que, en las nuevas licitaciones, las ofertas económicas de los participantes deben considerar un retorno para el Estado asociado al aprovechamiento de la infraestructura ya construida, monto que terminaría reflejándose en el valor de los peajes que pagan los usuarios y que no necesariamente se destinaría de forma directa al desarrollo de nueva infraestructura. Al mismo tiempo, el propio Ministerio de Obras Públicas ha reabierto el debate sobre una política nacional de peajes y su diseño futuro.

La pregunta no es si el Estado puede obtener ingresos de un activo que le pertenece, sino más bien el destino que deberían tener esos recursos.

En efecto, si los peajes nacieron para financiar la infraestructura concesionada, ¿tiene sentido que los ingresos provenientes de concesiones donde la inversión inicial ya fue recuperada, ingresen al presupuesto general sin una vinculación necesaria con nuevas inversiones, conservación o modernización de las mismas?

Es cierto que nuestro país enfrenta múltiples prioridades, pero desconectar los ingresos de los peajes de la infraestructura que los genera podría debilitar uno de los principios que hizo exitoso el modelo concesional chileno: que quien utiliza la infraestructura contribuye directamente a su desarrollo.

Quizá llegó el momento de discutir no sólo cuánto pagamos por los peajes, sino también para qué los pagamos.

ALEX WAGEMANN F.

Wl Experts & Advisors