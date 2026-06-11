¿Paradójico o ideológico?

Señor Director:

Resulta paradójico que existan siete AFP en el mercado y que, al mismo tiempo, siete AGF participen en la licitación para administrar el FAPP del Seguro Social. Más aún cuando la propia reforma permitió que las AGF no bancarias pudieran constituir filiales AFP.

¿No habría sido más eficiente que dichas AGF ingresaran al mercado previsional creando una filial AFP y que cada administradora del mercado gestionara el FAPP de sus propios afiliados utilizando la estructura ya existente y la misma comisión que hoy cobran?

Con ello se habrían evitado los costos de crear y financiar un nuevo Administrador del FAPP y una gestión financiera separada, financiados con las cotizaciones del Seguro Social.

Entonces la pregunta inevitable es ¿estamos ante una solución eficiente o ante una opción ideológica?

Alejandro Charme

Exfiscal Superintendencia de Pensiones, Socio Charme Consultores