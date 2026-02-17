Pensiones: ejecución técnica sobre ideología

Señor Director:

En enero comenzó el pago de los nuevos beneficios de la reforma de pensiones, los que fueron recibidos automáticamente por más de 1,3 millón de pensionados mayores de 65 años. En las respectivas liquidaciones de las pensiones se debieran ver reflejados estos pagos.

Aparte del pago de estos beneficios, febrero también trae buenas noticias sobre el reajuste automático de la PGU, que quedará en $ 231.732 para los menores de 82 años, y en $ 250.275 para los beneficiarios desde los 82 años.

Tanto para la implementación como para el pago de estos beneficios, hay una coordinación público-privada de varios meses, que resulta del todo relevante, en la que participan el Instituto de Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones, las AFP y compañías de seguros. Es esta coordinación la clave para que la reforma previsional se siga implementando de buena manera, con un enfoque técnico y no ideológico, conservando en el centro objetivos como la rentabilidad, competencia y otros.

Proseguir con una adecuada ejecución de la reforma es el gran desafío en materia previsional que enfrentan las futuras autoridades, quedando aún aspectos muy sensibles para los próximos años.

Pedro Pizarro

Vicepresidente Instituto Libertad