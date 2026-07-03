Pérdidas del Fondo E

Señor Director

Los resultados del Fondo E de las AFP en 2026 son preocupantes: -2,97% en mayo y -3,68% acumulado en el año. Más allá de las causas —volatilidad global, tasas de interés u otras variables—, este fondo en particular simplemente no puede permitirse estos resultados.

Quienes están próximos a jubilarse no pueden esperar una recuperación. No tienen ese tiempo. Son los únicos afiliados para quienes una pérdida es irreversible. El Fondo E fue concebido para privilegiar la preservación del ahorro por sobre la búsqueda de rentabilidad. Cuando registra pérdidas de esta magnitud, es legítimo preguntarse si su estrategia de inversión sigue siendo adecuada para quienes están próximos a pensionarse.

Las AFP y los reguladores deben revisar esa estrategia, orientándola hacia instrumentos menos sensibles a las tasas de interés y con menor volatilidad. La pregunta de fondo es por qué no se está haciendo.

VICENTE ICAZA

CEO DE HOLDO