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Pesaje: proteger sin ahogar

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Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

El proyecto de ley que descentraliza el control de sobrepeso tiene un objetivo inobjetable: preservar nuestras carreteras. Pero transfiere esa responsabilidad a los únicos actores que no pueden fallar sin frenar el comercio nacional.

El problema no es pesar, sino hacerlo al final del trayecto. Si el control se realiza en eldestino, el camión ya circuló con sobrepeso y el daño vial ya ocurrió. Además, puertos y centros de distribución enfrentarán cuellos de botella que elevarán los tiempos de espera, los costos operacionales y, finalmente, el precio que paga el consumidor.

El sobrecosto privado es 29 veces superior al ahorro estatal. Un incremento del 81% en costos logísticos es un lujo que un país dependiente de la velocidad de sus cadenas de suministro no puede darse. Algunas posibles soluciones: homologar el estándar VGM internacional, implementar sistemas de pesaje dinámico en autopistas y replicar el modelo de las Plantas de Revisión Técnica con estaciones tercerizadas en la red troncal.

Carreteras sanas sin ralentizar el motor económico. Eso es gestionar operaciones en ingeniería industrial.

DANIEL ZAMORA

académico del magíster en dirección de operaciones y logística, Universidad Autónoma de Chile

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