Cartas

Pobreza infantil

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 25 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

El estudio del CEP con datos de la CASEN 2024 confirma que la pobreza en Chile tiene rostro de infancia y se concentra en hogares monoparentales femeninos. Las propuestas de transferencias por presencia de niños y de un impuesto negativo al ingreso laboral son necesarias para asegurar un piso mínimo y fortalecer la formalización, pero insuficientes. Se requiere un tercer pilar: instalar capacidad en el hogar. Fortalecer habilidades parentales, rutinas de cuidado, lenguaje y acompañamiento cotidiano. .

Una protección efectiva debe integrar ingresos, empleo y entorno de cuidado para ser sostenible en el tiempo.

Anne Traub

Directora Fund. Familias Primero

