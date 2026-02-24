Pobreza infantil

Señor Director:

El estudio del CEP con datos de la CASEN 2024 confirma que la pobreza en Chile tiene rostro de infancia y se concentra en hogares monoparentales femeninos. Las propuestas de transferencias por presencia de niños y de un impuesto negativo al ingreso laboral son necesarias para asegurar un piso mínimo y fortalecer la formalización, pero insuficientes. Se requiere un tercer pilar: instalar capacidad en el hogar. Fortalecer habilidades parentales, rutinas de cuidado, lenguaje y acompañamiento cotidiano. .

Una protección efectiva debe integrar ingresos, empleo y entorno de cuidado para ser sostenible en el tiempo.

Anne Traub

Directora Fund. Familias Primero